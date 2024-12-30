Rusya'dan Esad tepkisi: Komşularıyla yapıcı diyalog kurmayı başaramadı

Yayınlanma: 30.12.2024 - 11:28

Güncelleme: 30.12.2024 - 11:28

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın görevi bırakıp Rusya'ya sığınmasıyla sonuçlanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de iktidarın el değiştirmesinin nedenini Esad yönetiminin sosyal sorunlara çözüm bulamaması olarak gösteren Lavrov, "Durumun kötüye gitmesinin nedenlerinden birinin önceki yönetiminin uzun süren iç savaş koşullarında nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayamaması olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Suriye halkının yaşamının iyiye gideceği yönündeki beklentilerin karşılık bulmadığını anlatan Lavrov, ABD'nin bu süreçte büyük bir suçu olduğunu savundu.

Lavrov, "Suriye'nin kaynaklar açısından en zengin bölgesi olan kuzeydoğu bölgesini işgal eden ve kendi uşaklarından oluşan koalisyonun lideri olarak Şam'a ciddi yaptırım baskısı uygulayan Washington'un suçu büyük" diye konuştu.

Rusya'nın ise Suriye'ye her zaman yardımcı olduğunu belirten Lavrov, insani yardım sağladıklarını, ülkedeki altyapıyı ıslah ettiklerini ve Suriyelilerin dönmesi için temel oluşturduklarını kaydetti.

"KOMŞULARIYLA YAPICI DİYALOG KURMAYI BAŞARAMADI"

Rusya'nın, Astana süreci kapsamında siyasi çözüm için de aktif bir çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:

"Ancak önceki yönetim, tüm ısrarlı tavsiyelerimize ve aktif desteğimize rağmen, tam teşekküllü siyasi süreci başlatmak amacıyla muhaliflerle ve bölgedeki nüfuzlu komşularıyla yapıcı diyalog kurmayı ve ciddi sosyo-ekonomik sorunları çözmeyi başaramadı."