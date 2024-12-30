İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı

İngiliz basını, yakalandığı kanser nedeniyle yaşama şansı yüzde 50 olduğu açıklanan Suriye’nin devrik rejim lideri Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın tedavi için dahi İngiltere’ye giremeyeceğini yazdı.

İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 14:09

Suriye’nin devrik rejim lideri Beşar Esad’ın eşi Esma Esad, boşanmak istediği iddialarının ardından sağlık durumuyla gündemde.

İngiliz basını, Mayıs ayında teşhis konulan ve tedavi gören daha sonra yeniden lösemiye yakalanan ve yaşama şansı yüzde 50 olduğu açıklanan Esma Esad’ın İngiltere’ye giremeyeceğini yazdı.

İngiltere doğumlu çifte vatandaş Esma Esad’ın pasaportunun süresinin sona erdiğini yazan İngiliz basını, Esma Esad’ın pasaportunun geçerliliğini yitirmesinin ardından İngiliz yetkililerin sağlık durumu nedeniyle ülkeye geri dönmesine izin vermemesi sonucu Esad’ın İngiltere’de tıbbi tedavi göremeyeceğini kaydedildi.

Öte yandan, İngiltere Başbakanlık kaynakları tarafından yapılan bir açıklamada ise 2020’de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esad’ın herhangi bir seyahat belgesinin de bulunmadığı açıklandı.

Esma Esad’a 2018’de ise meme kanseri teşhisi konulmuş, Esad’ın kanseri Ağustos 2019’da yendiği açıklanmıştı.


Etiketler: #Beşar Esad #ingiltere

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