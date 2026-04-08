Beyaz Saray '47 yıllık ölüm sona erecek' dedi: İran ordusundan sert bir açıklama geldi

ABD’nin İran’a yönelik gece saatlerinde düzenlemesi beklenen saldırıya saatler kala müzakereler sürüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Zülfikari yaptığı açıklamada, İsrail’e ait askeri, güvenlik ve ekonomik altyapılar ile bölgede ABD’ye bağlı hedeflere yönelik operasyonların daha yoğun ve geniş kapsamlı şekilde süreceğini ifade ederek, "ABD ve müttefiklerinin altyapılarına öyle bir darbe vuracağız ki yıllarca bölgenin petrol ve gazından mahrum kalacaklar ve bölgeden çekilmek zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ FÜZE VE İHA’LARI DÜŞÜRDÜ

Zülfikari ayrıca, son saatlerde hava savunma sistemlerince Tebriz’de İsrail’e ait bir adet Orbiter tipi insansız hava aracı ile Tahran ve Hemedan’da iki, Kazvin’de ise altı seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın resmi hesabından yapılan bir paylaşımda "İran’ın onlarca yıllık terör faaliyetleri, Başkan Trump döneminde devam etmeyecek. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray'ın paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump'ın bir fotoğrafı da kullanıldı.