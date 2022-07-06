Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin F-16 talebini destekliyor
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışı konusunda olumlu düşüncelerini dile getirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini bildirdi.
Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, bugün bir grup Demokrat Kongre üyesinin Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Madrid'de yaptığı görüşme sonrası F-16 satışı konusundaki olumlu açıklamalarını eleştirmesini değerlendirdi.
F-16 konusundaki görüşmelerin bir süredir gündemde olduğuna işaret eden Jean-Pierre, "F-16 konusunda biz gayet netiz. Bu konuda birkaç aydır görüşüyoruz. Biden, bu talebi gerçekten destekliyor. Bunun dışında yeni bir şey yok" dedi.
BIDEN'IN F-16 AÇIKLAMALARI
Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Biden, 30 Haziran'daki basın toplantısında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresi'nden onay alabileceklerini söylemişti.
Biden, toplantıda şunları kaydetmişti:
"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum."
Bugün ise ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bir grup Senatör, Biden'a gönderdikleri mektupta bu desteği eleştirmişti.
Video Haberler
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 25 gündür aranıyor
- 16 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- İstanbul'da katliam
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- AKP artık birinci parti değil
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı