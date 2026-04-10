Beyaz Saray’da 'bahis' krizi: Gizli bilgi kullanımı yasaklandı

10.04.2026 12:30:00
ABD'de Beyaz Saray'daki personele, içeriden bilgilerle tahmin piyasalarında bahis oynamamaları yönünde uyarı e-postası gönderildiği ileri sürüldü.

CBS News'ün konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray Yönetim Ofisi, çalışanlara e-posta gönderdi.

E-postada, Kalshi veya Polymarket gibi güncel olayların gerçekleşme olasılıkları üzerine işlem yapılan çevrim içi tahmin piyasalarında hükümet yetkililerinin kamuya açık olmayan bilgileri kullandığına ilişkin haberlerin endişelere yol açtığı belirtildi.

Bu sitelerde kamuya açık olmayan bilgilerin kullanılmasının, herkes için suç teşkil ettiğine işaret edilen e-postada, bu tür bilgilerin bir çalışanın veya üçüncü bir tarafın özel çıkarı için kullanılmasının devletin etik düzenlemelerince yasaklandığı vurgulandı.

E-postada, tüm Beyaz Saray çalışanlarına, "hükümet çalışanlarının mali çıkar için kamuya açık olmayan bilgileri kötüye kullanmasının ciddi bir suç olduğu ve bunun hoş görülmeyeceği" hatırlatıldı.

Beyaz Saray yetkililerinden David Ingle ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın son derece net olduğunu vurgulayarak "Herkes için güçlü ve karlı bir borsa isterken Kongre üyeleri ve diğer hükümet yetkililerinin mali çıkar için kamuya açık olmayan bilgileri kullanmaları yasaklanmalı. Başkan Trump'ı yönlendirecek tek özel çıkar, Amerikan halkının menfaatidir" ifadelerini kullandı.

Tüm federal çalışanların, mali çıkar için kamuya açık olmayan bilgilerin kullanılmasını yasakladığını ve çalışanların hükümetin etik kurallarına tabi olduğunu vurgulayan Ingle, ancak kanıt olmaksızın yetkililerin bu tür faaliyetlerde bulunduğuna dair herhangi bir imayı ise temelsiz ve sorumsuz olarak niteledi.

Trump’ın ateşkesi üzerine milyonluk bahis: Polymarket yeniden tartışmaların odağında Ünlü tahmin ve bahis platformu Polymarket, ABD ile İran arasında varılan ateşkes öncesinde açılan yeni hesapların yüz binlerce dolar kazanç elde etmesiyle yeniden tartışma yarattı.
Trump Netanyahu'yu 'Lübnan' için uyardı: Netanyahu'dan 'durmayacağız' çıkışı ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Lübnan'a yönelik saldırıları azaltması gerektiğini" söylediğini belirtti. Netanyahu ise yaptığı açıklamada "Lübnan'da ateşkes yok, Hizbullah'a büyük bir güçle vurmayı sürdürüyor ve güvenliğimizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.
Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı tepkisi: Anlaşmaya aykırı ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişine yeterince izin vermediğini savunarak, "Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı." değerlendirmesinde bulundu.