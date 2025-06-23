Beyaz Saray'dan Trump'a düzeltme: Rejim değişikliği hedefimiz değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar günü yaptığı açıklamada, ilk kez açıkça İran’da rejim değişimi olasılığına değinmesi, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ancak Beyaz Saray, bu çıkışın ABD’nin resmi politikası anlamına gelmediğini vurguladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Başkanın duruşu da, ordumuzun duruşu da değişmiş değil. Başkan yalnızca dünyada birçok insanın sorduğu bir soruyu dillendirdi: Eğer İran rejimi nükleer programından vazgeçmiyor, diplomasiye yanaşmıyorsa… İran halkı neden bu zalim terör rejimine karşı ayaklanmasın?”

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, dün Truth Social adlı sosyal medya platformundaki paylaşımında, İran'da bir rejim değişikliği fikrine sıcak baktığı mesajını verdi.

"Rejim Değişikliği terimini kullanmak politik olarak doğru değil, ancak mevcut İran Rejimi İran'ı tekrar büyük yapmıyorsa neden bir Rejim değişikliği olmasın?" ifadesini kullanan Trump, "İran'ı yeniden büyük yapalım (MIGA!!!)" diye yazdı.