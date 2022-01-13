Beyaz Saray Danışmanı Fauci: 'Omicron herkese bulaşacak'

13 Ocak 2022 Perşembe, 10:39

ABD'de Covid-19 kaynaklı ölüm sayılarının geçen hafta yüzde 40 artması endişe yaratırken, ABD'li yetkililer dünyada hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle herkesin corona virüsüe yakalanacağı uyarısında bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışların geçen hafta yaklaşık yüzde 33, ölümlerinse yaklaşık yüzde 40 arttığını açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre; CDC Başkanı Rochelle Walensky, Omicron varyantının etkisiyle vaka sayısının gelecek haftalarda zirve yapmasının beklendiklerini söyledi. Gazetecilere konuşan Walensky, ölümlerdeki artışın Omicron aralık ayında ABD'de ortaya çıkmadan önce yükselen Delta varyantının gecikmeli bir etkisi olduğunu düşündüklerini belirtti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı Janet Woodcock, Senato'daki bir oturumda yaptığı konuşmada, çoğu kişinin Covid olacağını belirterek “Yapmamız gereken hastanelerin işlemeye devam etmesini sağlamak” dedi.

"AŞILI KİŞİLER DE HASTALIĞI KAPACAK"

Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Anthony Fauci ise ülkede hemen hemen herkesin Omicron varyantına yakalanacağını, aşılı kişilerin de hastalığı kapacağını ama çok daha hafif geçireceğini söyledi. Fauci, “Omicron, daha önce hiç görülmemiş derecede bulaşma oranıyla hemen hemen herkese bulaşacak” diye konuştu.

ABD'de ve birçok ülkede baskın varyant haline gelen Omicron'un dünyada Covid vaka sayılarında yol açtığı artış panik yaratıyor. Diğer varyantlardan daha az ölümcül olduğu düşünülen Omicron'un hastaneye yatışları önemli ölçüde artırması endişeleri büyütüyor.

CDC'nin son tahminine göre ABD'de ölümler hızla artabilir. Ülkede salı günü Covid testi pozitif çıkan kişi sayısı 761 bini aştı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 250 bin civarındaydı.

Ülkede 842 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Covid-19 pandemisinde toplam vaka sayısı da 63 milyonu geçti.