Beyaz Saray: FED'in eylemleri enflasyonu düşürmeye yardımcı oldu
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, FED'in eylemlerinin ülkedeki enflasyonun düşürülmesine yardım ettiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD Merkez Bankası'nın (FED) politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak, 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmasına yönelik açıklamalarda bulundu.
FED'in bağımsız bir kuruluş olduğunu ve bu bağımsızlığa saygı duyduklarını belirten Jean-Pierre, "FED'in eylemleri enflasyonun düşürülmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
Ülkede mortgage oranlarının artmasıyla talebin yavaşlayıp arzın artması gerektiğini belirten Jean-Pierre, bunun da emlak piyasasındaki enflasyonun düşmesine yardımcı olacağını kaydetti.
Jean-Pierre, şu anda daha istikrarlı bir ekonomi dönemine geçiş sürecinde olduklarını öne sürerek, enflasyonun düşürülmesinin bunun en önemli parçası olduğunu belirtti.
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