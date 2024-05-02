Beyaz Saray: 'Gazzeli aileler ABD'ye taşınabilir...'

Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:18

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:18

Biden yönetimi, çatışma bölgelerinden aile üyeleriyle yeniden bir araya gelmek isteyen ABD'deki Filistinlilere yardımcı olacak politikaları değerlendiriyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Amerikan vatandaşlarının akrabaları olan ve ABD'ye gelmek isteyebilecek Filistinlileri desteklemek için politika önerilerini sürekli olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Jean-Pierre görüşmelerin devam ettiğini ancak bu prosedürlerin nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntıların henüz netlik kazanmadığını açıkladı. Önerilen tedbirler, bölgede yasal olarak daimi ikamet eden ya da ailesi olan ABD vatandaşlarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

REFAH'A SALDIRI PLANI

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ettiği için Gazze Şeridi'ni terk etmek şu anda oldukça zor. Yerel sağlık yetkilileri, önemli sayıda kadın ve çocuk da dâhil olmak üzere 34.000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu tartışmaların bağlamı, Biden yönetiminin olası felaket sonuçlarına ilişkin uyarılarına rağmen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki Refah'ta önemli bir askeri operasyona hazırlanmaya devam ettiği bir arka plana dayanıyor.

Gazze nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan yaklaşık 1,5 milyon kişi, çatışmaların durulacağına dair hiçbir belirti göstermemesi nedeniyle Refah'a sığınmış durumda. ABD'nin aile birleşimlerini kolaylaştıracak tedbirler almaya karar vermesi halinde Mısır'la koordinasyon sağlanması elzem olacaktır. Çatışmanın başlarında çok sayıda Amerikalı ve diğer yabancılar Mısır'ın ihtiyatlı bir şekilde açtığı Refah sınır kapısı aracılığıyla Gazze'den kaçmayı başarmıştı.

Mısır ve diğer Arap ülkeleri, İsrail'in olası bir saldırısının Filistinlileri Sina'ya sürükleyeceğinden endişeleniyor ve bunu kabul edilemez buluyorlar.

ABD'de yaşayan Filistinliler için, Biden yönetimi "ertelenmiş zorunlu ayrılış" uygulamasını başlattı. Geçen ay Biden'ın imzaladığı bu yönerge, sınır dışı tehdidi altındaki Filistinli göçmenlerin en az 18 ay daha ABD'de kalabilmelerini sağlıyor.