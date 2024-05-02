ABD Temsilciler Meclisi, antisemitizm tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisinin kabul ettiği antisemitizmle mücadele tasarısı, kampüslerdeki Filistin gösterilerini "antisemitik" olduğu gerekçesiyle bastırmayı mümkün kılarken, tasarıya karşı çıkanlar ifade özgürlüğünün kısıtlandığını savunuyor.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 08:45
ABD Temsilciler Meclisi, antisemitizm tasarısını onayladı
Abone Ol google-news

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 91 hayır oyuna karşı 320 evet oyuyla kabul edilen "Antisemitizm Farkındalık Yasası" başlıklı tasarı, ülke genelinde antisemitizm olarak nitelendirilen başlıklara vurgu yapıyor.

Tasarının geçmesinde yoğun emeği olan Meclis Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, yaptığı açıklamada, kampüslerde devam eden Filistin'e destek gösterilerinin "antisemitizm" dalgasına hizmet ettiğini ve Yahudi karşıtlığını artırdığını savundu.

Söz konusu tasarı, Eğitim Bakanlığının, Uluslararası Holokost Anma Birliğinin kabul ettiği antisemitizm tanımını baz almasını ve üniversitelerde de buna göre olayları tanımlamasını şart koşuyor.

Tasarıyı eleştiren Matt Gaetz ve diğer bazı vekiller, söz konusu antisemitizm tanımının fazla geniş olduğunu ve kolaylıkla ifade özgürlüğü alanını daraltacağını savunuyor.

Senato'ya gönderilen ve oradan da geçmesi halinde ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek olan tasarının, ülkedeki ifade ve gösteri hakkı özgürlüğüyle ilgili tartışmaları daha da artıracağı belirtiliyor.

Meclis Başkanı Johnson, geçen hafta Columbia Üniversitesini ziyaret ederek kampüslerdeki olayların "antisemitik olduğunu" ve üniversite yönetimlerinin "çadır kamplarını kaldırmak üzere gereğini yapması gerektiğini" savunmuştu.


ABD haberleri ABD Temsilciler Meclisi haberleri

İlgili Haberler

ABD'de konut kredisi faizleri yükselmeye devam etti

ABD'de konut kredisi faizleri yükselmeye devam etti
ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı
ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde arttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süper bilgisayar tarih verdi! İnsanlığın sonu ne zaman gelecek?

Süper bilgisayar tarih verdi! İnsanlığın sonu ne zaman gelecek?
Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı!

Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı!
AKP’nin ‘1 Mayıs’ ablukası altında… İşçiler Saraçhane'de barikatın önünde!

AKP’nin ‘1 Mayıs’ ablukası altında… İşçiler Saraçhane'de barikatın önünde!
O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…

O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…
Ankara’da 1 Mayıs’ın adresi belli oldu

Ankara’da 1 Mayıs’ın adresi belli oldu
Milli Eğitim Bakanından öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanından öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu

Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu
Başkent felaketi yaşadı: Yollar çöktü, ev ve işyerleri hasar gördü

Başkent felaketi yaşadı: Yollar çöktü, ev ve işyerleri hasar gördü