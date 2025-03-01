'Beyaz Saray' krizinin ardından... Ukraynalı vekilden 'acil toplantı' talebi: 'Zelenski yargılanmalı'

Yayınlanma: 01.03.2025 - 18:34

Güncelleme: 01.03.2025 - 18:34

Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada’nın muhalif Bağımsız Milletvekili Aleksandr Dubinski, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ’’iktidarı gasp ettiği, başarısız bir dış politika izlediği ve askeri operasyonları beceriksizce yönettiği gerekçesiyle azledilmesi ve yargılanması gerektiğini’’ söyledi.

Dubinski, parlamentoya Zelenski’yi görevinden azletme kararı alma çağrısında bulundu.

"KÜÇÜK DÜŞTÜ"

Dubinski, Zelenski’nin ABD Başkanı Donald Trump ile yapması görüşmesinin sert bir tartışmaya dönmesinin ardından sosyal medya platformu Telegram üzeirnden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son saatlerde yaşanan olaylar – Zelenski’nin Beyaz Saray’da kamuoyu önünde küçük düşmesi, Trump’ın onun diplomatik iflasını kabul etmesi ve Ukrayna’nın ABD’den koşulsuz destek kaybetmesi – rejimin çöküşünün son perdesi oldu. Ukrayna Parlamentosu’nun derhal olağanüstü toplanmasını ve Zelenski’nin azledilmesi yönünde karar almasını talep ediyorum."