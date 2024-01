Beyaz Saray önünde toplandılar: Yemen'den elinizi çekin

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında 98. güne girilirken, ABD ve İngiltere ordusu Kızıldeniz’de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen’deki Husilere ait noktalara gece saatlerinde havadan ve denizden saldırı gerçekleştirdi.

İran destekli Husilerin kontrolünde olan başkent Sana, Hudeyde, Saada ili ve Zamar şehrinden patlama sesleri yükseldi.

ABD Merkez Kuvvetler Hava Kuvvetleri (AFCENT) tarafından saldırılara ilişkin yapılan son açıklamada, “İran destekli Husilere ait 16 noktada komuta merkezi, mühimmat depoları, fırlatma sistemleri, üretim tesisleri ve hava savunma radar sistemleri de dahil olmak üzere 60’tan fazla hedefe saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda çeşitli tiplerde 100’ün üzerinde hassas güdümlü mühimmat kullanıldı. Saldırılarda ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı uçakları ile su üstü ve su altı platformlarından fırlatılan Tomahawk seyir füzeleri de dahil olmak üzere bölge genelindeki koalisyon güçlerinin varlıkları yer aldı” ifadeleri kullanıldı.

??PROTESTS BREAK OUT AT THE WHITE HOUSE: “HANDS OF YEMEN AND FREE PALESTINE” https://t.co/NAJMhr2NSw pic.twitter.com/m6o7amAkkL