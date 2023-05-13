Beyaz Saray: Türkiye'nin geleceğine Türk halkı karar verecek

Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:30

Güncelleme: 13.05.2023 - 10:02

Türkiye’de Pazar günü yapılacak seçimlere ilişkin Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin "demokratik kurumlara sahip" olduğunu ve "ülkenin geleceğine Türk halkının karar vereceğini" söyledi.

VOA'nın aktardığına göre John Kirby, Türkiye'de "takdir ettikleri bir demokrasi geleneği" olduğunu ifade etti.

"SEÇİMLERDE KARAR TÜRK HALKININ"

"Bazıları Erdoğan'ın otokratik eğilimleri olduğunu ve muhalefetin adayının Türkiye için daha demokratik bir gelecek sunmaya çalıştığını söylüyor. Seçimler yaklaşırken bu konuda endişeleriniz var mı?" sorusunu Kirby, şu şekilde yanıtladı:

"Türkiye'nin gurur verici demokratik kurumları var ve geleceklerine karar vermeyi Türk halkına bırakacağız. Açıkçası seçimler ve adayların kendileri hakkında yorumlara kesinlikle girmiyoruz. Buna Türk halkı karar verecektir. Türkiye'de hepimizin takdir ettiği bir demokrasi geleneği var."

"ÖZGÜR VE ADİL SEÇİMLER GÖRMEK İSTİYORUZ"

Kirby, "Daha önce de söylediğimiz gibi, orada (Türkiye’de) ve dünyanın her yerinde demokrasilerde elbette özgür ve adil seçimler görmek istiyoruz. Türk halkı sandığa giderken kararını kendisi verecektir. Bu konuda en uygun yaklaşım budur" diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerden çıkacak sonucun ikili ilişkileri etkilemeyeceği kaydedilmişti.

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu, ABD'nin seçimlere müdahale ettiğini iddia etmiş ve daha önceki bir açıklamasında 14 Mayıs seçimlerini "Batı'nın darbe girişimi" olarak nitelemişti.