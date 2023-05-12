ABD’deki yağmur suyu borusunda 1.7 metrelik timsah görüldü

ABD’nin Florida eyaletinde yer altındaki bir yağmur suyu borusunda 1.7 metre uzunluğunda timsah olduğu ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:41
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ABD’nin Florida eyaletine bağlı Oviedo kasabasında ilginç bir olay yaşandı. Yer altında bulunan yağmur suyu borularındaki anormalliğin tespit edilebilmesi için borulara ekipler tarafından robotik bir kamera yerleştirildi.

Ekiplerin daha sonra izlediği kamera kayıtlarında yağmur suyu borusunda 1.7 metre uzunluğunda bir timsah olduğu görüldü.

Timsahın önce kurbağa zannedildiği, yaklaşınca timsah olduğunun anlaşıldığı ve timsahın takip edildiği ifade edildi. Bölgede bulunan halka su borularına girmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.


ABD timsah

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