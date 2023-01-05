Beyaz Saray yakınlarında bir ceset bulundu: 1 kişi gözaltına alındı
ABD'nin başkenti Washington'da yer alan Beyaz Saray civarında evsiz bir adamın cesedi bulundu.
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarındaki The Ellipse adlı çimenlik alanın 15. Cadde Kuzeybatı 200’üncü blok tarafından sabah saatlerinde evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu.
OdaTv'nin aktardığına göre, Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah koşuya çıkan bir kişinin ihbarı üzerine evsiz adamın cansız bedenine ulaşıldığı aktarılarak, ihbara ABD Park Polisi ve Gizli Servis’in yerel saatle 10.00 sularında yanıt verdiği ifade edildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmaya MPD liderlik ederken, kurbanın başka bir evsiz adam tarafından metal boru ile öldürüldüğü düşünülüyor.
Polis, olay yerini geçici süreliğine kordon altına alarak, yaya ve araç trafiğine kapattı.
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