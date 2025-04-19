Beyaz Saray'da panik anları: Trump'ın konuştuğu sırada Mehmet Öz'ün torunu bayıldı

Yayınlanma: 19.04.2025 - 01:08

Güncelleme: 19.04.2025 - 01:08

ABD Başkanı Donald Trump'ın da hazır bulunduğu törende yemin eden Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine başladı. Daha önce Senato'dan onay alan Öz, Oval Ofis'te düzenlenen, ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin de katıldığı törende yemin etti.

Buradaki konuşmasında, doktor Öz'ün hayatından ve başarılarından övgüyle söz eden Trump, ABD'nin sağlık alanında böylesine kariyerli ve başarılı bir isme sahip olduğu için çok şanslı olduğunu belirtti.

Trump, "Doktor Öz, bu göreve ülkenin en yetenekli ve sevilen tıp uzmanlarından biri olarak geldi. CMS Direktörü olarak Öz, ulusumuzun yaşlıları için Medicare'i ve ihtiyaç sahipleri için Medicaid'i güçlendirmek ve korumak için yorulmadan çalışacaktır" dedi.

Öz de bu göreve geldiği ve ülkedeki nüfusun önemli bir bölümüne doğrudan sağlık hizmetleri sağlayacakları için mutlu olduğunu ifade etti.

ÖZ'ÜN TORUNU SALONDA KISA SÜRE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Öte yandan Dr. Mehmet Öz'ün yemin töreninde, salonda bulunan torunu kısa süre fenalaşarak bayıldı. Öz, hemen torununa müdahale ederken, ABD Başkanı Trump konuşmasını yarıda kesti ve basın mensuplarının dışarı çıkması istendi.

Beyaz Saray, daha sonra yaptığı açıklamada, küçük kızın kısa süreli baygınlık geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.