Beyaz Saray'dan F-16 mesajı: Destekliyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bir kez daha bildirdi.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 08:31
Beyaz Saray'dan F-16 mesajı: Destekliyoruz
Abone Ol google-news

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi.

Kirby, iki liderin görüşmesinde, Gazze'deki son durumu ve İsrail-Filistin meselesini ele aldıklarını, ayrıca İsveç'in NATO üyelik sürecini de konuştuklarını belirtti.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin de yorum yapan Kirby, "(Türkiye'ye yönelik) F-16'ların modernizasyonu programını desteklemeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.


F-16 Beyaz saray

İlgili Haberler

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'ndan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'ndan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
ABD'den F-16 açıklaması: İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı değil

ABD'den F-16 açıklaması: İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı değil

En Çok Okunan Haberler