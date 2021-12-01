Beyaz Saray'dan Omicron’la mücadele planı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 13:16

Güney Afrika’da tespit edildikten kısa bir süre sonra birçok ülkede tespit edilen ve koronavirüsünün en çok mutasyona uğrayan varyantı olarak da bilinen Omicron varyantı ile ilgili Beyaz Saray tarafından bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı ve ABD Uluslararası Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün Direktörü Dr. Antony Fauci, Omicron varyantından korunmak için 8 maddelik eylem planını açıkladı.

Fauci’nin 8 maddelik planı ise şu şekilde:

Covid-19 aşısını olun Aşı olduysanız, üçüncü doz aşıyı da olun Maske takın Kalabalık ortamlardan uzak durun Yapabiliyorsanız açık alanlarda bir araya gelin Sosyal mesafe kurallarına uyun Test olun Covid-19 test sonucunuz pozitif çıkarsa kendinizi tecrit altına alın

Öte yandan Fauci, "Şu zamana kadar yaptıklarımızı yapmaya devam edersek bir sorun olmaz. Dünkü verilere göre 18 ülkede 205 vaka tespit edildi. Bugün ise bu sayı 20 ülkede 226 vakaya çıktı. Şu an bu varyantın çok daha kötü bir hastalığı tetikleyip tetiklemediğini bilmek çok zor" dedi.