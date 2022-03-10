Beyaz Saray'dan 'Ukrayna'ya savaş uçağı' açıklaması: Dünya savaşını önlemeye çalışıyoruz

10 Mart 2022 Perşembe, 22:39

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeme kararına ilişkin bir gazeteci, "Şu anda biz burada konuşurken insanlar ölüyor, size savaş uçağı gönderme riskinin çok fazla olduğunu düşündüren nedir?" diye sordu.

Psaki, "Bizim değerlendirmemiz, bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor" ifadesini kullanarak, bölgeye tanksavar göndermekle savaş uçağı vermenin aynı şey olmadığını kaydetti.

Ukrayna halkına savunma yardımı ve insani yardım konusunda destek verdiklerini ve halkın ihtiyaçlarını da değerlendirdiklerini belirten Psaki, "Biz aynı zamanda gerginliği daha fazla tırmandıracak adımlar atmaktan da kaçınıyoruz." yorumunu yaptı.

'KİMYASAL SİLAH' İDDİASI

ABD'nin Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silah ürettiği iddialarını reddeden Psaki, konuyla ilgili Moskova'yı hedef göstererek "Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silah kullanmak konusunda sadece kapasitesi yok, bu konuda bir tarihi de var. Bu nedenle dünya, Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silah kullanabileceği olasılığına karşı gözü açık olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya girmesi için kırmızı çizginin ne olacağı sorusuna ise, "Burada kırmızı çizgilerden bahsetmeyeceğim ancak Rusya'nın hiçbir adımı karşılıksız kalmaz." yanıtını verdi.

"VENEZUELA İLE TEMASLARIMIZIN MERKEZİNDE PETROL İHRACATI YOKTU"

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile son dönemde yaptığı görüşmenin merkezinde, Venezuela'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşları olduğun belirten Psaki, "Şu anda ABD'nin Venezuela'dan petrol ithal etmesi görüşmelerin merkezinde değil." dedi.

Psaki, Venezuela'nın petrol karşılığında mı 2 Amerikan vatandaşını serbest bıraktığı sorusunu ise "Bu konuda uzun süredir çabalıyorduk. Burada bir takas söz konusu değil." cevabını verdi.



