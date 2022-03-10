Beyaz Saray'dan 'Ukrayna'ya savaş uçağı' açıklaması: Dünya savaşını önlemeye çalışıyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin ne açıdan riskli olduğunun sorulması üzerine, "Bizim değerlendirmemiz bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor" yanıtını verdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeme kararına ilişkin bir gazeteci, "Şu anda biz burada konuşurken insanlar ölüyor, size savaş uçağı gönderme riskinin çok fazla olduğunu düşündüren nedir?" diye sordu.
Psaki, "Bizim değerlendirmemiz, bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor" ifadesini kullanarak, bölgeye tanksavar göndermekle savaş uçağı vermenin aynı şey olmadığını kaydetti.
Ukrayna halkına savunma yardımı ve insani yardım konusunda destek verdiklerini ve halkın ihtiyaçlarını da değerlendirdiklerini belirten Psaki, "Biz aynı zamanda gerginliği daha fazla tırmandıracak adımlar atmaktan da kaçınıyoruz." yorumunu yaptı.
'KİMYASAL SİLAH' İDDİASI
ABD'nin Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silah ürettiği iddialarını reddeden Psaki, konuyla ilgili Moskova'yı hedef göstererek "Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silah kullanmak konusunda sadece kapasitesi yok, bu konuda bir tarihi de var. Bu nedenle dünya, Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silah kullanabileceği olasılığına karşı gözü açık olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Psaki, Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya girmesi için kırmızı çizginin ne olacağı sorusuna ise, "Burada kırmızı çizgilerden bahsetmeyeceğim ancak Rusya'nın hiçbir adımı karşılıksız kalmaz." yanıtını verdi.
"VENEZUELA İLE TEMASLARIMIZIN MERKEZİNDE PETROL İHRACATI YOKTU"
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile son dönemde yaptığı görüşmenin merkezinde, Venezuela'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşları olduğun belirten Psaki, "Şu anda ABD'nin Venezuela'dan petrol ithal etmesi görüşmelerin merkezinde değil." dedi.
Psaki, Venezuela'nın petrol karşılığında mı 2 Amerikan vatandaşını serbest bıraktığı sorusunu ise "Bu konuda uzun süredir çabalıyorduk. Burada bir takas söz konusu değil." cevabını verdi.
İlgili Haberler
- Nagehan Alçı, Ukrayna'da askeri üniformayla poz verdi
- Ukrayna'da savaşan askerden çarpıcı iddia: 'Rus askerleri birbirini vuruyor'
- Siyaset, Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına kitlendi
Video Haberler
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
- İşte böyle isyan etiiler!
- Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarı!
- Şehitlikteki mezar taşlarını elleriyle temizlediler!
- Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 4 yaralı
- Çanakkale Boğazı'nda mısır yüklü gemi karaya oturdu
- Sarıgül’den Cüneyt Çakır tepkisi
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan cumartesi çağrısı
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
- Selda Bağcan: Mayoyla beni ancak plajda görebilirisiniz
- Sosyal medya ağlarından tartışma yaratacak düzenleme!
- Uzun süre kara bakmak göz sağlığı için tehlike yaratıyor
- Karlı ve buzlu yolda nasıl yürünür?
- Soyer’den İzmirlilere 'İstiklal Marşı' çağrısı
- Cari açık patladı: 4 yılın zirvesinde!
- Fenerbahçe'de Ali Koç konuşacak!
- MSG'nin yeni başkanı Ferhat Göçer oldu