Dünyaca ünlü Rus uzaybilimci Vitaly Melnikov zehirlenerek yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 01.09.2023 - 11:36

Güncelleme: 01.09.2023 - 11:39

Rus Uzaybilimci Profesör Vitaly Melnikov, 11 Ağustos'ta Moskova'da hastaneye kaldırıldıktan yaklaşık üç hafta sonra 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Moskovsky Komsomolets'in haberine göre, doktorların tüm çabaları uzay bilimcisinin, "zehirli mantarların" neden olduğu komplikasyonlarla mücadelesine yardımcı olamadı.

Öte yandan, zehirlenmenin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Üst düzey bir mühendis olan Melnikov aynı zamanda, Rusya'nın uzay yolculuğunu yeniden başlatması umulan Angara roketinin arkasındaki beyindi.

MELNİKOV KİMDİR?

Profesör Melnikov, Moskova'nın önde gelen uzay aracı üreticisi RSC Energia'da Roket ve Uzay Sistemleri Departmanı'nı yöneten ünlü bir uzay bilimcisiydi.

Teknik bilimler doktoru ayrıca, Rus uzay ajansı Roscosmos'a bağlı bir roket ve uzay aracı merkezi olan Makine Yapımı Merkezi Araştırma Enstitüsü'nde (TsNIIMASH) baş araştırmacı olarak çalışmıştı.

Dünya çapında saygın bir uzay bilimci olarak kabul edilen Profesör Melnikov, akademik hayatı boyunca 291 bilimsel makale yazdı ve NASA'daki uzmanlar da dahil olmak üzere yabancı meslektaşlarıyla sıkı bir işbirliği yürüttü.