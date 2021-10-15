Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcın görevden alınmamasına tepkiler sürüyor

15 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Siyasi, ekonomik krizle boğuşan Lübnan’da gerilim artıyor. Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcın görevden alınmasını isteyen Hizbullah cephesinden göstericilerin eylemine ateş açıldı. Saldırıda en az 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Olay, akıllara 1975-90 arasındaki iç savaş günlerini getirirken Lübnan’daki kırılgan sürece ilişkin kaygıları çoğalttı.

Lübnan mahkemesi dün, geçen yıl 4 Ağustos’ta Beyrut Limanı’nda büyük miktarda amonyum nitratın bulunduğu belirtilen bir depoda meydana gelen, 200’den fazla kişinin ölümününe yol açan patlamaya ilişkin davayı yürüten Başyargıç Tarık Bitar’ın görevden alınması yönündeki talebi geri çevirdi. Karara, “yargıcın soruşturmayı siyasallaştırdığını” savunan Şii Hizbullah ve Emel örgütleri tepki gösterdi. Çok sayıda kişi Adalet Sarayı’na doğru yürüyüşe geçti.

‘HIRİSTİYAN GÜÇLERE’ SUÇLAMA

Hizbullah ile Emel cephesi “çatılardan keskin nişancılarla ateş açan silahlı grupların protestocuları başlarından hedef aldıklarını” söyledi. Ardından Hizbullah’tan yapılan açıklamada ölümcül ateşin arkasında Hıristiyan Lübnan hareketi bağlantılı güçlerin olduğu suçlaması geldi. “Amacın ülkeyi çekişmeye sürüklemek olduğu” belirtti. Destekçilerine sükûnet çağrısı yapan iki parti, güvenlik güçlerinden faillerin derhal yakalanmasını istedi. Ateş açılan bölgenin Hıristiyanlarla Şii Müslümanları ayıran bir dört yol ağzı olduğu savunuldu. Ölenler arasında evinde olduğu sırada kurşunların hedefi olan bir kadının bulunduğu açıklandı. Başbakan Necib Mikati, sükûnet çağrısı yaparken ordunun bölgede konuşlandığını, askerlerin silahlı kişilere ateş açacağını bildirdi. “Provokatörlerin Lübnan’ı şiddet dolu geçmişine geri döndürme girişimlerine karşı uyarıda” bulundu. Mikati, Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüştüğünü kaydetti.

Yargıç Bitar, mahkemeye gelmeyi defalarca reddeden Şii Emel hareketinin önde gelen üyesi ve Hizbullah müttefiki eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve bir başka eski bakan hakkında daha gözaltı kararı çıkarmıştı. Eski bakanlar bunun üzerine Bitar’ın yerine başka bir yargıcın atanması talebiyle Yargıtay’a başvurdu. Ancak Yargıtay, “Bitar’ın durumunun kendi yetki alanına girmediği, bu yüzden talebe cevap veremeyeceği” gerekçesiyle bunu reddetti. Bitar, kimi Lübnanlının gözünde, olayla ilgili tek bağımsız soruşturma şansının temsilcisi.

NULAND BEYRUT’A GİTTİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland dün Beyrut’ta temaslardaydı. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib ile bir araya geldi. ABD’nin Lübnan ordusuna ek 67 milyon dolarlık bir desteği masaya getirdiği kaydedildi.