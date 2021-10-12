Enerji için yakıt bulamayan Lübnan, krizle karşı karşıya
Ekonomik krizin günden güne derinleştiği Lübnan’da hayat durma noktasında. Elektrik için yakıt sorunu yaşayan ülke karanlığa gömüldü.
Yakıt sıkıntısı sonucu karanlığa gömülen ülkenin güneyindeki bir petrol tesisinde yangın çıktı. İki ana santral yakıt sıkıntısı nedeniyle şalter indirirken ordu devreye girdi. Ordu stoklarından temin edilen 6 milyon litrelik yakıtla ülkenin kuzeyindeki Deyr Ammar Elektrik Santralı ile güneydeki Zahrani Elektrik Santralı’nın günde 2-3 saat enerji hizmeti sağlamaya başladığı belirtildi.
Stoklardan elde edilen yakıtın sadece üç günlük ihtiyacı karşılayabileceğini belirten Enerji Bakanı Velid Fayyad, ardından başkent Beyrut’taki Ez-Zuk ve El-Ciyye elektrik santrallarının devreye sokulacağını söyledi. Elektrik Kurumu’nun kullanımına sunulacak yakıt ithalatı için Merkez Bankası’nın 8 Ekim’de 100 milyon dolarlık ödeneğe onay verdiğini de aktaran Fayyad, bununla ay sonunda itibarıyla elektrik üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Öte yandan Fayad, sahil kasabası Zahrani’de bir petrol tesisinde işçilerin bir depolama tankından diğerine benzin aktardığı sırada çıkan, 250 bin litre benzinin yandığı yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangının çıktığı noktanın Zahrani Elektrik Santralı’na yakın olduğu kaydedildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilen olayla ilgili soruşturma açıldı. Mart ayında dönemin Lübnan Başbakanı Hasan Diab uzmanların Zahrani tesisinde tehlikeli madde bulduğunu açıklamıştı.
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