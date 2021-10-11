Son Dakika... Lübnan'da petrol tesisinde büyük bir yangın çıktı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:01

Devlet tarafından işletilen Ulusal Haber Ajansı, sahil kasabası Zahrani'de dev bir benzin tankerinde yangın çıktığında yakınlarda hiçbir işçi olmadığını söyledi. NNA, itfaiye araçlarının yangına müdahale etmek için bölgeye gittiğini söyledi.

Beyrut'un yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Zahrani Petrol Tesisi'nden bölgeyi kalın siyah dumanlar kapladı.

Yetkililer, Beyrut'u güney Lübnan'a bağlayan ve Zahrani'den geçen ana otoyolu trafiğe kapattı.

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