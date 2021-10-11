Son Dakika... Lübnan'da petrol tesisinde büyük bir yangın çıktı

Son Dakika gelişmesi... Haber ajansı AP'nin servis ettiği habere göre; devlet medyası, Lübnan'ın güneyindeki bir petrol tesisinde büyük bir yangın çıktığını duyurdu. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:01
Son Dakika... Lübnan'da petrol tesisinde büyük bir yangın çıktı
Abone Ol google-news

Devlet tarafından işletilen Ulusal Haber Ajansı, sahil kasabası Zahrani'de dev bir benzin tankerinde yangın çıktığında yakınlarda hiçbir işçi olmadığını söyledi. NNA, itfaiye araçlarının yangına müdahale etmek için bölgeye gittiğini söyledi.

Beyrut'un yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Zahrani Petrol Tesisi'nden bölgeyi kalın siyah dumanlar kapladı.

Yetkililer, Beyrut'u güney Lübnan'a bağlayan ve Zahrani'den geçen ana otoyolu trafiğe kapattı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler