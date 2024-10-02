Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:50

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:50

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi. Peki, Beyrut nerede? Beyrut nerenin başkenti? Beyrut hangi ülkede?

BEYRUT NEREDE?

Beyrut Orta Doğu ülkelerinden olan Lübnan'da bulunmaktadır. Lübnan'ın başkentidir. 1.5 milyon nüfusa sahiptir.

Akdeniz kıyısında yer aldığı bilinen Beyrut şehrine verilen ismin kökeni İbranice'de “be’erot” olarak kullanılan ve “kuyu” anlamına gelen sözcüktür.

Beyrut'ta tipik bir Akdeniz iklimi görülür. Uzun yıllar Orta Doğu'nun ekonomik, fikrî ve kültürel merkezi olan Beyrut, 1970'lerden sonra başlayan toplumsal ve siyasal karışıklıklar ve bu yüzden patlayan Lübnan İç Savaşı (1975-1991) sonucu bu özelliğini kaybetmiştir.

BEYRUT NÜFUSU HAKKINDA

Beyrut'un doğusunda Hristiyanlar, batısında ise Müslümanlar çoğunluktadır. Eskiden Müslüman topluluğun çoğunluğu Sünni iken 1960'lardan sonra göçler sonucu Şiilerin sayısı giderek artmıştır ve bugün Müslüman topluluğun çoğunluğunu oluşturmaktadır. Batı Beyrut'un bazı bölümlerinde küçük Dürzi toplulukları da yaşar.