Bianca Censori yine sınırları zorladı: Moda mı, manipülasyon mu?

Avustralyalı model ve mimar Bianca Censori, salı günü Instagram'da paylaştığı son fotoğraflarla yine gündeme oturdu. Üzerinde sadece balık ağı tarzı bir üst ve transparan tayt bulunan Censori, herhangi bir açıklama yapmadan üç farklı kare yayımladı.

Yarattığı sansasyonel tarzıyla adından sıkça söz ettiren 30 yaşındaki Censori, bu kez de takipçilerini şaşırtmadı.

Bir kullanıcı “Ye ne seviyorsa ben de onu seviyorum” yorumuyla Kanye West’e atıfta bulunurken, bir diğeri “Bianca tam bir ikon” ifadesini kullandı.

Bazı takipçiler ise Censori’yi Kanye West’in eski eşi Kim Kardashian’a benzetti:

“Resmen Kim gibi görünüyor.”

Bianca Censori, son aylarda cüretkar tarzıyla sık sık manşetlere çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda yalnızca siyah bir crop top ve kuşakla dolaşırken, bir başka gün İspanya’da Kanye West’le dondurma alırken neredeyse tamamı tül detaylı bir kıyafetle görüntülendi.

En çok tartışılan anlardan biri ise 2025 Grammy Ödülleri kırmızı halısında yaşandı. Censori, kürk paltosunu çıkararak iç çamaşırı giymediği tamamen transparan bir elbise ile kameraların karşısına geçti.





“BİANCA KONTROL ALTINDA” İDDİASI

Tartışmalar yalnızca Censori’nin giyim tarzıyla sınırlı değil. Kanye West’in eşi üzerindeki etkisi, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Page Six’e konuşan bir kaynak, Mart ayında yaptığı açıklamada, Censori’nin West’ten korktuğunu ve ilişkiden ayrılmak istediğini fakat bunun kolay olmadığını öne sürdü.

Kaynak, “Kanye, hayatının birçok yönünü kontrol ediyor. Bianca’nın ayrılmak istemesi doğal ama mümkün değil gibi” dedi.

KANYE'DEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Tartışmalar sürerken Kanye West, Censori’yi “itaatkâr bir eş” olarak tanımlayan bir hayran gönderisini kendi sosyal medya hesabında paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Silinen paylaşımda, “Bianca, Ye’nin ona ne yapmasını söylüyorsa yapan bir kadın. Onun tek önemsediği şey, efendisine sadakat” ifadeleri yer aldı.

Bianca Censori’nin cesur kıyafetleri, kimi çevrelerce bireysel bir stil tercihi olarak görülse de, Kanye West’in “kadını şekillendirme” eğilimine dair eleştirileri de beraberinde getiriyor.

Stil ve kimlik arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığı bu ilişkide, özgürlük mü yoksa baskı mı ağır basıyor sorusu tartışılmaya devam ediyor.