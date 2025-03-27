Biber gazı altında semazen: İkonik fotoğraf, Fransız gazetesine kapak oldu

Yayınlanma: 27.03.2025 - 13:26

Güncelleme: 27.03.2025 - 13:28

Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş’ın İstanbul’da çektiği bir kare, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan protestoların sembolü haline geldi.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Libération, biber gazı altında dönen maskeli bir semazeni gösteren bu çarpıcı fotoğrafı, 27 Mart sayısının kapağına taşıdı.

"TÜRKİYE ERDOĞAN'LA YÜZLEŞİYOR"

Gazetenin kapak baş yazısında, "Türkiye Erdoğan'la yüzleşiyor" ifadesi yer aldı.

Başlığın hemen altında ise, "İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasından bir hafta sonra protesto hareketi hız kesmiyor ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na meydan okuyor. Cumartesi günü büyük bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

İKONİK FOTOĞRAF

Bektaş'ın çektiği fotoğrafta, polis müdahalesi sırasında dönerken görüntülenen maskeli semazen, Türkiye'de yaşanan protestoların ve toplumun sembolik direnişinin simgesi olarak yorumlandı.

Özellikle sosyal medyada binlerce kez paylaşılan bu kare, Saraçhane protestolarının görsel hafızasında yerini aldı.

Saraçhane başta olmak üzere birçok kentte yapılan gösterilerde polis müdahalesi dikkat çekmiş, Bektaş’ın çektiği bu kare kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.