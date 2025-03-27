İmamoğlu'ndan sosyal medyada 'adaylık' kapağı: 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarındaki kapak fotoğrafını değiştirdi.
Tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarında CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını içeren bir görsel ile kapak fotoğrafını değiştirdi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde 15.5 milyon oy alan İmamoğlu'nun kapak fotoğrafında “15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” ifadeleri yer aldı.
İmamoğlu'nun X, Facebook ve Youtube hesaplarındaki yeni kapak fotoğrafı şöyle:
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Cumhurbaşkanlığı #cumhurbaşkanı adayı
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