Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Putin’in savaşı başarısız oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Haksız ve yasa dışı Ukrayna işgaline karşı durduk. Putin’in savaşı başarısız oldu” dedi.

Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Putin’in savaşı başarısız oldu
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DHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 19:17

ABD Başkanı Joe Biden, BM'nin 79. Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti.

Biden, konuşmasında Rusya- Ukrayna savaşına ve Orta Doğu’daki mevcut duruma dikkat çekerek, “Savaş suçlarına karşı çıktım. Elimden geleni yaptım. Ukrayna ve Gazze konusunda umutsuz değilim. Haksız ve yasa dışı Ukrayna işgaline karşı durduk. Putin’in savaşı başarısız oldu. Bugün vereceğimiz kararlar geleceğimizi etkileyecek.

Hamas ve İsrail arasındaki savaş sona ermelidir. Artık ateşkes zamanıdır. Diplomatik bir çözüm hala mümkün. Uzun vadeli çözüm için tek yol barıştır. Bunun için çaba göstermeye devam ediyoruz. Gazze’deki masum siviller cehennemi yaşıyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Aralarında sağlık görevleri de var. Siviller çok büyük bir insani kriz içinde” dedi.


Etiketler: #ABD Başkanı Joe Biden #BM #Genel Kurul

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