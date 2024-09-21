ABD'de Biden'ın egzoz gazı emisyon kurallarına karşı oylama: 'Otomobil endüstrisi için felaket'

Yayınlanma: 21.09.2024 - 15:16

Güncelleme: 21.09.2024 - 16:04

ABD Temsilciler Meclisi, mart ayında kabul edilen ve 2032 yılına kadar egzoz gazı emisyonlarını 2026 seviyesinden %50 oranında azaltacak temiz araç kurallarını yürürlükten kaldırmak için cuma günü oy kullandı ve az farkla kazandı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Çevre Koruma Ajansı'nın hafif ve orta sınıf araçlara yönelik son düzenlemesinin otomobil üreticilerine elektrikli araç üretimini artırmaktan başka seçenek bırakmayacak kadar katı olduğunu ve gazla çalışan araçları ABD pazarının dışına iteceğini söyledi. Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın ABD Senatosu tarafından onaylanması halinde önlemi veto edeceğini söyledi.

'OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ İÇİN FELAKET'

Temsilciler Meclisi 215'e karşı 191 oyla sekiz Demokrat'ın 207 Cumhuriyetçi'ye destek vermesini sağladı.

Cumhuriyetçi John James kuralları otomobil endüstrisi için “felaket” olarak nitelendirdi. “Burada kimse akülü elektrikli araçlara karşı değil ama biz Amerikan halkına paralarıyla ne yapabileceklerini söylemeye karşıyız” dedi.

Öneri başarılı olursa, EPA kurallarını yürürlükten kaldıracak ve gelecekte düzenleme yapmasını engelleyecek.

'ŞİRKET KÂRLARI HALK SAĞLIĞININ ÖNÜNDE'

Enerji ve Ticaret Komitesi'ndeki en üst düzey Demokrat Temsilci Frank Pallone, Cumhuriyetçiler için “Şirketlerin kârlarını Amerikan halkının sağlık ve güvenliğinin önüne koyuyorlar” dedi.

Pallone, ulaşımın toplam iklim emisyonlarının ve EPA kurallarının yaklaşık üçte birini oluşturduğunu söyledi.

EPA tarafından mart ayında kabul edilen nihai kurallar, sektörden ve otomobil işçilerinden gelen tepkilerin ardından ajansın 2032 yılına kadar ABD'de elektrikli araç kullanım hedefini %67'den %35'e düşürdü ve Ford Motor ve çevre gruplarının desteğini kazandı.

EPA, kuralların emisyonları 2026 seviyelerinden 2032 yılına kadar %49 oranında azaltacağını ve sera gazı emisyonlarını 2055 yılına kadar 7.2 milyar metrik ton azaltacağını söyledi.

DONALD TRUMP SÖZ VERDİ

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, başkan seçilmesi halinde kuralları yürürlükten kaldırma sözü verdi. Nihai düzenleme aynı zamanda birçok Cumhuriyetçi eyaletin ve petrol endüstrisi gruplarının mahkeme mücadelesiyle karşı karşıya.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat başkanlık kampanyası bir elektrikli araç zorunluluğunu desteklemediğini söyledi ancak Biden yönetiminin elektrikli araç ve batarya üretimi için vergi kredilerini ve teşvikleri artırmaya yönelik mevzuatı savunduğunu belirtti.