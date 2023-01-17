Biden, Cumhuriyetçileri “mali açıdan çılgın” olarak nitelendirdi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 08:09

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 08:10

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de bugün kutlanan Martin Luther King Günü nedeniyle Ulusal Eylem Ağı tarafından düzenlenen programda Cumhuriyetçilere yüklendi.

Konuşmasında, hükümetinin ekonomi alanındaki çalışmalarını anlatan Biden, “Cumhuriyetçiler yine Demokratların çok para harcamasından şikayet edecekler. Ama bilin bakalım ne oldu? Geçen yıl bütçe açığını 350 milyar dolar azalttım. Bu yıl, federal açık 1 trilyon dolardan fazla düştü” diye konuştu.

Biden, bütçe açığının önümüzdeki yıllarda azalmaya devam edeceğini savunarak, “Ama ‘ne olmuş yani’ diyorlar. Bu (Cumhuriyetçi) adamlar bence mali açıdan çılgınlar. Tam olarak anlamıyorlar” şeklinde ifadeler kullandı.

ABD’de ekonominin alt ve orta gruplardan yukarıya doğru büyümesi gerektiğini söyleyen Biden, Kongre’deki Cumhuriyetçilerin ekonomik sorunlara yaklaşımından hayal kırıklığına uğradığını ancak yine de Temsilciler Meclisinde kontrolü elinde bulunduran Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Biden, yaklaşık yarım saat süren konuşmasında ayrıca, sivil haklar, seçme ve seçilme haklarının ilerletilmesi, saldırı silahlarının yasaklanması ve öğrenci borçlarının affedilmesi gibi diğer konulara da yer verdi.