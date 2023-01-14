ABD'nin Teksas eyaletinde mahkumlar açlık grevi yapıyor

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 15:39

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 15:39

ABD'li haber kuruluşu Teksas Tribune, 70'ten fazla mahkumun, Teksas eyaletindeki ağır hücre hapsi uygulamalarını protesto etmek için üç günden uzun süredir açlık grevi yaptığını bildirdi.

Teksas Ceza Adalet Bakanlığı (TDCJ), en az 72 kişinin hala aç durumda olduğunu doğruladı.

Mahkumların basın açıklamasından, "Protestomuz barışçıl kalacak ve TDCJ sınırları içindeki herkesin koşullarını iyileştirmek için tüm ırkları ve dinleri kapsayacak" ifadelerine yer verilen haberde, basın açıklamasının "bağımsız aktivist Brittany Robertson tarafından üç hapishanede grev yapan altı kişiden aldığı mesajlardan derlendiği" belirtildi.

Hapishane yetkililerinin görüşmek isteyen farklı çete üyelerinden oluşan bir komiteyi kabul etmemesi halinde, mahkumların hafta sonu tatili boyunca grevi sürdürmeyi planladıkları kaydedildi.

Haberde, "Teksas'ta binlerce mahkum hücre hapsinde tutuluyor. Kasım ayında, 500'den fazla mahkum on yıldan fazla bir süredir tecrit edilmişti" denildi.