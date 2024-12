Starbucks grevleri ABD genelinde yayılıyor: Yeni yıl öncesi 4 şehre daha yayıldı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 11:22

Güncelleme: 23.12.2024 - 11:22

Starbucks çalışanlarının başlattığı grevlerde ücret ve çalışma koşulları üzerindeki anlaşmazlıklar derinleşiyor. 10 binin üzerinde baristayı temsil eden Workers United sendikası grevlerin New York dahil dört ABD şehrine daha genişlediğini duyurdu. Cumartesi günü yapılan açıklamada, grevin New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis'e yayıldığı belirtildi. Ancak, New Jersey'deki spesifik şehir adı açıklanmadı.

Cuma günü başlayan ve Los Angeles, Chicago ve Seattle'daki Starbucks şubelerinde beş gün boyunca sürecek grevler, şirketin yeni yıl dönemindeki satışlarını etkileyebilir. Starbucks, grevin operasyonlarına ciddi bir etkisi olmadığını belirterek, ABD'deki mağazaların sadece küçük bir kısmının bu durumdan etkilendiğini ifade etti.

Starbucks, sendikanın talep ettiği yüzde 64’lük asgari ücret artışını ve üç yıllık sözleşme süresince yüzde 77’ye ulaşan artışı "sürdürülemez" olarak nitelendirdi.

YENİ YIL ÖNCESİ ARTAN GERGİNLİK

Sendika, grevlerin aralarında Columbus, Ohio, Denver ve Pittsburgh’un da bulunduğu 10 şehirde gerçekleştiğini açıkladı. Yeni yıla kadar yüzlerce mağazanın greve dahil olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Starbucks, ABD genelinde 11 binden fazla mağazada yaklaşık 200 bin işçi çalıştırıyor. Ancak ücretler, personel sayısı ve çalışma saatleri gibi sorunlar nedeniyle sendika ile şirket arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Nisan ayında başlayan pazarlık sürecinde sekizden fazla oturum gerçekleştirilirken, sendika sadece 30 konuda anlaşma sağlandığını belirtti.