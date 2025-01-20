Biden ile eşinden 'selfie' paylaşımı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 18:03

Güncelleme: 20.01.2025 - 18:03

Joe Biden, görevden ayrılmadan önce “bir selfie daha” paylaştı.

Biden, Beyaz Saray'da eşi Jill Biden ile birlikte çektirdiği fotoğrafı X'te yayınladı.

Biden, “Yol için bir selfie daha. Seni seviyoruz Amerika” diye yazdı.

İkili, yemin töreni için Kongre Binası'na gitmeden kısa bir süre önce Donald ve Melania Trump'ı çay için ağırladı.

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump bugün Kongre’de düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Tören, başkent Washington'da sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi nedeniyle 1985’te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekana alındı.