ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den TCMB faiz indirimi tahmini!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 16:57

Güncelleme: 20.01.2025 - 16:57

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Ocak'ta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim daha yaparak faizi yüzde 45'e çeksebile, ocak ayında reel politika faizinin 3-4 puan civarında kalacağını öngördü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSEK

"Mevsimsel olarak yüksek seyreden kira sözleşmesi yenileme oranları ve yeni yıl ücret ve maaş ayarlamalarının yansımaları nedeniyle, ocak ve şubat aylarında kira ve hizmet enflasyonunda daha yüksek bir ivme bekliyoruz" diyen Morgan Stanley yetkilileri, ocak ayı aylık enflasyonunun yüzde 4,5 olmasını (geçen yıl yüzde 6,7) beklediklerini vurguladı ve "Bu da yıllık enflasyonun yüzde 41,4'e (aralıktaki yüzde 44,4'den) gerilediği anlamına geliyor" dedi.

Morgan Stanley, TCMB'nin aylık enflasyon tahmini yüzde 5 seviyesindeyken, piyasa katılımcılarının aylık enflasyon için ortalama beklentelerinin yüzde 4,1 olduğuna işaret ederek, "Bu da ocak ayında yıllık enflasyon için yüzde 41-42 aralığına işaret etmektedir. 250 baz puanlık bir indirim daha yapılarak yüzde 45'e çekilmesi, ocak ayında reel politika faizinin 3-4 puan civarında kalmasını sağlayacaktır" dedi.