IŞİD lideri öldürüldü: Biden, operasyonun detaylarını açıkladı

03 Şubat 2022 Perşembe, 18:30

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Türkiye sınırına yakın Atme kasabasında ABD Özel Kuvvetler tarafından düzenlenen operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Operasyonda IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıklayan Biden, "Askerlerimizin cesareti ve başarısı sayesinde sivil ölümleri minimuma indirildi. Aileler ve çocukların zarar görmemesi için kendi askerlerimizi daha çok riske atarak havadan bir saldırı yerine yerden saldırı düzenledik" ifadelerini kullandı.

"Teröristler işledikleri suçlardan dolayı adaletle yüzleşmek yerine kendilerini patlattı" diyen Biden ayrıca, ABD ordusunun 'ABD halkını ve müttefiklerini güvende tutmaya devam ettiğini' savundu.

Biden ayrıca, öldürülen Kureyşi'nin geçen hafta Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki hapishanede yaşanan çatışmaların da sorumlusu olduğunu söyledi ve "Suriye Demokratik Güçleri ile ortaklığımız da faydalı oldu" dedi.

Öte yandan Biden, ABD ordusunun 'dünyadaki diğer teröristlerin de peşinde olduğunu' söyledi.