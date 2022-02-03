IŞİD lideri öldürüldü: Biden, operasyonun detaylarını açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin detayları paylaştı.
ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Türkiye sınırına yakın Atme kasabasında ABD Özel Kuvvetler tarafından düzenlenen operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Operasyonda IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıklayan Biden, "Askerlerimizin cesareti ve başarısı sayesinde sivil ölümleri minimuma indirildi. Aileler ve çocukların zarar görmemesi için kendi askerlerimizi daha çok riske atarak havadan bir saldırı yerine yerden saldırı düzenledik" ifadelerini kullandı.
"Teröristler işledikleri suçlardan dolayı adaletle yüzleşmek yerine kendilerini patlattı" diyen Biden ayrıca, ABD ordusunun 'ABD halkını ve müttefiklerini güvende tutmaya devam ettiğini' savundu.
Biden ayrıca, öldürülen Kureyşi'nin geçen hafta Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki hapishanede yaşanan çatışmaların da sorumlusu olduğunu söyledi ve "Suriye Demokratik Güçleri ile ortaklığımız da faydalı oldu" dedi.
Öte yandan Biden, ABD ordusunun 'dünyadaki diğer teröristlerin de peşinde olduğunu' söyledi.
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe Beko zorlu Milano deplasmanında
- Müjdat Gezen: “Bu memleketi ve insanını ‘seviyorum’”
- Bekir Dadır: “Bize hayret edecek bir şey bırakmadılar!”
- 55 yılda 55 şiir!
- “Şairin yeri insanın ve gerçeğin yanıdır!”
- Hasan Akarsu ile yazının ara sokaklarında…
- Okumanın, yazmanın, üretmenin şairi!
- Judo Milli Takımı Paris'e gidiyor
- Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var
- 'Tövbe oy vermem' dedi, isyan etti