Biden onayladı! Doğu Avrupa'ya daha fazla asker gönderilecek

ABD Başkanı Joe Biden, ABD birliklerinin Doğu Avrupa'ya sevk edilmesini onaylarken, ABD'li bir yetkili Savunma Bakanlığı'nın birkaç gün içinde konu hakkında açıklama yapacağını belirtti.

Reuters
02 Şubat 2022 Çarşamba, 18:00
Biden onayladı! Doğu Avrupa'ya daha fazla asker gönderilecek
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Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce asker konuşlandırması ve yığınak yapmasının ardından bölgede gerilim artarken, ABD ordusu kısa sürede Avrupa'ya sevk edilmek üzere 8,500 askerin hazırlık yaptığını açıklamıştı.

ABD'li bir yetkili bu hafta içinde Polonya ve Almanya'ya yaklaşık 2,000 asker sevk edilmesi talimato verdiğini ifade etti.

Yetkili ayrıca yaklaşık 1,000 askerin Almanya ile Romanya arasına, yani NATO'nun Rusya ile doğu cephe hattına yerleştirileceğini belirtti.


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