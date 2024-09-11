Biden 'kaza' demişti... Eygi'nin yakın arkadaşından tepki geldi

Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:24

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:24

Hamid Ali, 26 yaşındaki Eygi'nin Batı Şeria'daki bir gösteri sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülmesini, Biden'ın "kaza" şeklinde nitelendirmesi üzerine açıklama yaptı.

Eygi'nin ölümünün kaza olmadığını, bir İsrailli keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürüldüğünü hatırlatan Ali, Eygi'nin Filistinlilerin çektiği acıların tanığı olarak barışçıl şekilde adalet için ayakta durduğunu belirtti ve katilinin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Hamid Ali, 4 gündür Biden'ın kendilerini arayıp başsağlığı dilemesini ve Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması talimatı vermesini beklediklerini aktardı.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Biden, Eygi'nin ölümüyle ilgili, "Öyle gözüküyor ki bu, bir kazaydı. (Kurşun) Yerden sekerek kazara onu vurmuş" açıklamasını yapmıştı.