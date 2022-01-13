Biden, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar başlattı
ABD, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği bir dizi füze denemesinin ardından Kuzey Kore'nin silah programlarına ilişkin ilk yaptırımları uygulamaya aldı.
Kuzey Kore bir haftadan daha kısa bir sürede ikinci hipersonik füze denemesini yaparken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Salı günü yaklaşık iki yıldan bu yana ilk defa hipersonik füze testlerine bizzat katıldı.
Yaptırımlar altı Kuzey Koreliyi, bir Rus vatandaşını ve Washington'un silah programları için Rusya ve Çin'den ekipman getirdiğini iddia ettiği bir Rus şirketinı hedef aldı.
ABD Hazine Bakanlığı yaptırımların hem Kuzey Kore'nin silah programının gelişmesini hem de silah teknolojisinin ilerlemesini engellemeyi amaçladığını açıkladı.
ABD, yaptırım getirilen beş kişinin aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da kara listeye alınmasını istedi. BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyeli Kuzey Kore yaptırım komitesi oy birliğine varırsa bu kişiler kara listeye alınabilir.
ABD yönetimi geçen yıl Ocak'ta Kuzey Kore'yi nükleer bomba ve füze geliştirme çalışmalarından vazgeçirmek için Pyongyang ile diyalog kurma yoluna gitmiş ancak başarısız olmuştu.
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