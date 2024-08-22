Biden, Netanyahu ile Gazze'de ateşkes görüşmelerini değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası ateşkes anlaşmasıyla ilgili devam eden müzakereleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ele aldı.

AA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:17
Biden, Netanyahu ile Gazze'de ateşkes görüşmelerini değerlendirdi
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de dahil olduğu görüşmede Biden ile Netanyahu, Gazze'de ateşkes görüşmelerini, esirlerin durumunu ve bölgede tansiyonun düşürülmesi yolundaki diplomatik çabaları değerlendirdi.

Söz konusu görüşmenin detaylarına ilişkin Beyaz Saray'dan ikinci bir açıklama yapılması bekleniyor.


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