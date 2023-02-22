Biden, Ohio'daki tren kazasında şirketleri sorumlu tutacaklarını söyledi

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 08:13

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 08:41

ABD Başkanı Joe Biden, Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat'ta raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kazanın ardından attıkları adımlara ilişkin bilgiler verdi.

Biden, bugün kazanın ardından konuyu takip eden yetkililerle görüştüğünü belirterek, Çevre Koruma Ajansının (EPA), Norfolk Souhtern tren şirketinin tehlikeli maddelerin temizlenmesi ve imhası için ödeme yapması talimatını verdiğini aktardı.

"Bu sağduyudur. Bu onların pisliği. Onlar temizlemeliler" diyen Biden, ekibinin eyalet ve yerel yetkililerle temas halinde olduğunu bildirdi. Biden, bölgede 500'den fazla evde su ve hava kirliliğine ilişkin kontrollerin yapıldığını, kimyasal maddelerin kontrolü için gerekli personelin konuşlandırıldığını kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığının da ifade ettiği gibi, tren şirketlerinin güvenlikle ilgili düzenlemelere karşı direndiğini söyleyen Biden, bu konuda Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Biden, "Demir yolu şirketleri, sağduyulu güvenlik düzenlemelerine karşı çıkmak için milyonlarca dolar harcadı ve bu işe yaradı. Bu, bir trenin raydan çıkması veya zehirli maddelerin dökülmesinden daha fazlasıdır" ifadelerini kullandı.

Tren şirketlerinin güvenlik önlemlerine yıllarca muhalif olduğunu kaydeden Biden, "Güvenliği ilk sıraya koymayan demiryolu şirketlerinin sorumlu tutmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Biden, kaza ve sonrası oluşan çevre felaketinden etkilenen bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını kollayacaklarını kaydetti.

- Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı. Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer aldı. Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern da yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurdu.