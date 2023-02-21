ABD'li oyuncu Jansen Panettiere hayatını kaybetti

"The Walking Dead" dizisinde oynadığı "Casper" karakteriyle tanınan oyuncu Jansen Panettiere, 28 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 22:09
ABD'li oyuncu Jansen Panettiere hayatını kaybetti
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Ailesinden TMZ ve Deadline haber sitelerine yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun New York'ta ölü bulunduğu bildirildi.

Kız kardeşi Hayden Panettiere ile çeşitli projelerde birlikte yer alan genç oyuncu, sinemaya seslendirme yaparak adım attı. İlk olarak 2002'de "Even Stevens" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Panettiere, 2009'da vizyona giren "The Perfect Game" filmindeki rolüyle tanındı.

Tüm dünyada izlenen "The Walking Dead" dizisindeki tek bölümlük rol ile akıllara kazınan Panettiere, en son 2022 yapımı "Love and Love Not" filminde oynamıştı.


Jansen Panettiere oyuncu

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