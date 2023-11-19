Biden önce elini sıktı: Sonra 'diktatör' dedi

Yayınlanma: 19.11.2023 - 14:03

Güncelleme: 19.11.2023 - 14:14

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 15-17 Kasım tarihlerinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 2023 Zirvesi kapsamında bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesine 'diktatör' açıklaması damga vurdu.

Biden, görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabirin, "Bugünden sonra Şi'yi, bu yılın başlarında söylediğiniz gibi hâlâ diktatör olarak görüyor musunuz?" sorusuna yanıt olarak, "Evet, öyle. Bakın o, tamamen bizimkinden farklı bir yönetime dayanan, komünist ülkeyi yöneten adam olması anlamında diktatör" demişti.

Şi Cinping'in 'diktatör' olduğunu söyleyen Biden'ın, APEC 2023 görüşmeleri sırasında yerinden kalkarak Çin Devlet Başkanı'nın elini sıktığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

"KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER DAİMA OLACAKTIR"

Biden'ın söz konusu açıklamasının ardından konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Burada dikkati çekilmesi gereken şu ki Çin-ABD ilişkilerinin altını oymaya çalışan kötü niyetli kişiler daima olacaktır ama bunu başaramayacaklar"