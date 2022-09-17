Biden, Rusya'da hapis yatan ABD'lilerin aileleriyle görüştü

17 Eylül 2022 Cumartesi, 15:27

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de katıldığı bir televizyon programı aracılığıyla Rus hapishanelerinde mahkum olan Amerikan Basketbol Ligi (WNBA) yıldızı Brittney Griner ve ABD Deniz Subayı Paul Whelan'ın aileleriyle bir araya geldi.

ArabNews'ün aktardığı habere göre, Beyaz Saray, Griner'ın ve Whelan'ın durumu ile ilgili olarak Biden'ın "Brittney ve Paul'u güvenli bir şekilde eve getirmek için mevcut tüm yollar boyunca çalışmaya devam etme taahhüdü" verdiğini söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Jean Pierre görüşme ilgili, "Başkan, hapis cezası alan vatandaşlarımız hakkında onları en çok sevenlerden bilgi edinme fırsatı elde etti" dedi.

Rus yönetimi daha önce, uyuşturucu kaçakçılığı komplosunda hüküm giymiş Konstantin Yaroshenko'yu serbest bırakılması karşılığında Deniz gazisi Trevor Reed'i serbest bırakmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Kirby, hapis cezalarına karşı Biden'ın tutumu için "Başkan pes etmeyecek" dedi.

Griner, uyuşturucu suçlamasıyla 9 yıl ceza alırken Whelan ise casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rus yönetimi daha önce, uyuşturucu kaçakçılığı komplosunda hüküm giymiş Konstantin Yaroshenko'yu serbest bırakılması karşılığında Deniz gazisi Trevor Reed'i serbest bırakmıştı.