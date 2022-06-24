Biden talimat kağıdında yazanları ifşa etti

24 Haziran 2022 Cuma, 10:29

ABD Başkanı Biden, gerçekleştirdiği gaflar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Biden, açık deniz rüzgar türbinlerinin Empire State Binası gibi simge yapılarla karşılaştırıldığında ne kadar yüksek olduğunu aktardığı "Federal Devlet Açık Deniz Rüzgar Uygulama Ortaklığı Toplantısı" sırasında elindeki kağıdı ters tutması salonda bulunan basının hemen gözüne çarptı.

Fox News'ün haberine göre, Roosvelt Odası'nda gerçekleşen toplantıda Biden, kendisine verilen talimat listesini ifşa etti.

Talimat listesinde sırasıyla Biden'ın yapması gerekenlerin sıralandığı görüldü

TALİMAT LİSTESİ

– Roosevelt Odası’na SEN gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

– KENDİ sandalyeni KENDİN çekeceksin.

– Basın girecek.

– SEN 2 dakika brifing vereceksin.

– Basın mensupları odadan çıkacak.

– Liz Schuler’e SEN bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz online olarak toplantıya katılacak)

– Katılımcılara SEN teşekkür edeceksin.

– SEN odadan çıkacaksın.





İfşa ile alakalı Beyaz Saray açıklama yapmadı.