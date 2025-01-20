Biden, Trump'ı Beyaz Saray'da karşıladı

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'da Joe Biden ile Jill Biden tarafından karşılandı.

Biden, Trump'ı Beyaz Saray'da karşıladı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.01.2025 - 18:09

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'a geldi.

Donald Trump ve Melania Trump, Joe Biden ile Jill Biden tarafından karşılandı. 

Biden, Trump'ı “Evine hoş geldin” diyerek selamladı.

Öte yandan, Trump'ın Kongre'de yemin etmesinden önce dörtlü Beyaz Saray'da birlikte çay içecek.

Trump, ilerleyen saatlerde Kongre’de düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Tören, başkent Washington'da sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi nedeniyle 1985’te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekana alındı.


Etiketler: #ABD #Joe Biden #Donald Trump

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