Biden, Trump'ı Beyaz Saray'da karşıladı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 18:09

Güncelleme: 20.01.2025 - 18:09

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'a geldi.

Donald Trump ve Melania Trump, Joe Biden ile Jill Biden tarafından karşılandı.

Biden, Trump'ı “Evine hoş geldin” diyerek selamladı.

Öte yandan, Trump'ın Kongre'de yemin etmesinden önce dörtlü Beyaz Saray'da birlikte çay içecek.

Trump, ilerleyen saatlerde Kongre’de düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Tören, başkent Washington'da sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi nedeniyle 1985’te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekana alındı.