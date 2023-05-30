Biden ve Erdoğan telefonda görüştü... gündem İsveç ve F-16
Biden ve Erdoğan görüşmesinde F-16 satışı ve İsveç'in NATO üyeliği gündeme geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçim zaferini tebrik amacıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışının ve İsveç’in NATO üyeliğinin gündeme geldiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik eden ABD Başkanı Joe Biden, telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, "Erdoğan ile görüştüm. Erdoğan'ı tebrik ettim” ifadelerini kullanarak, görüşmede Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışının ve İsveç’in NATO üyeliğinin gündeme geldiğini açıkladı. Konuşmanın temelde tebrik araması olduğunu aktaran Biden, "Gelecek hafta bunun hakkında daha fazla konuşacağız" dedi.
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