Biden ve Netanyahu telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü.

Biden ve Netanyahu telefonda görüştü
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İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 23:57

Hamas lideri Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiği açıklamalarının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın Netanyahu’yu tebrik ettiği aktarılarak, “Başkan Biden ve Başbakan Netanyahu, ayrıca rehineleri eve getirmek ve savaşı İsrail’in güvenliği sağlanmış ve Hamas’ın Gazze’yi bir daha asla kontrol edemeyeceği bir şekilde nasıl sona erdirileceğini görüştü” denildi.

Açıklamada, Biden ve Netanyahu’nun önümüzdeki günlerde hem doğrudan hem de ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.


Etiketler: #Joe Biden #Binyamin Netanyahu

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