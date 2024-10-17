Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından: Netanyahu'dan ilk mesaj

İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği açıklamasında bulunmasının ardından Başbakan Binyamin Netahyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam edeceğini yineledi.

Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından: Netanyahu'dan ilk mesaj
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AA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 21:18

Netanyahu, Sinvar'ın yaşamını yitirdiğine yönelik Tel Aviv makamlarından gelen açıklama sonrası sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın "artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğini" ifade etti.

Netanyahu, "savaş bitmedi" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.

Gazze'deki İsrailli esirler konusuna değinen Netanyahu, bu esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


Etiketler: #netanyahu #Hamas #esir

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