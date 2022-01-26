Biden yaptırım ile tehdit etmişti, Rusya'dan yanıt geldi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin mal varlıklarını dondurma tehdidinin üst düzey Rus yetkililer için "acı verici olmadığını" söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Kongre ve Senato üyelerinin, üst düzey Rus yetkiliklere ait varlıkları dondurmakla tehdit ettiğine dikkati çeken Peskov, "Konuyu tam olarak bilmeyen ABD'li Kongre üyeleri ve senatörler, Rus yönetimi temsilcilerine ait varlıkları, banka hesapları, gayrimenkullerin dondurulmasını konuşuyor. Bu, onların yeterli bilgiye sahip olmadıklarıyla ilgilidir. Bu konu, üst düzey yetkililer için acı verici değil. Bu, siyaset açısından acı verici değil, ancak yıkıcıdır" dedi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in maaşının "Rossiya" bankasındaki hesabına yattığını ve bu bankaya yönelik yaptırımların uygulandığını söyledi.
"NORMANDİYA FORMATI GÖRÜŞMESİNİN SONUÇ ODAKLI OLACAĞINI UMUYORUM"
Ukrayna'nın doğusu meselesine de değinen Peskov, bu meseleye ilişkin Normandiya Formatı (Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna) ülke liderlerinin yardımcılarının görüşeceğine dikkati çekti.
Bu görüşmenin sonuç odaklı olacağı umudunu paylaşan Peskov, Putin'in, Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından ilan edilen sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin temsilcileriyle telefonda görüşmeyi planlamadığını kaydetti.
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