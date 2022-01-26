Ukrayna krizi: Biden Putin'e yaptırım uyarısında bulundu

26 Ocak 2022 Çarşamba, 10:10

ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusunda gerçekleşen görüşmelerde bir ilerleme sağlanamamasının ardından Rusya'yı uzun süredir ekonomik sonuçlar konusunda uyaran Biden dün, Putin'in şahsi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında konumlandırdığı tahminen 100 bin asker ile Ukrayna'ya girmesi halinde bunun "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük işgal" olacağını ve "dünyayı değiştireceğini" söyledi.

Gazetecilere konuşan Biden, kendisine yöneltilen Putin'e şahsi yaptırımlar uygulamayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna yanıt olarak "Evet, bunu değerlendireceğimi düşünüyorum" yanıtını verdi.

ABD'nin yabancı liderlere yönelik doğrudan yaptırım uygulamaları nadir olsa da daha önce örnekleri görüldü. Venezuela'dan Nicolas Maduro, Suriye'den Beşar Esad ve Libya'dan Muammer Kaddafi şahsi yaptırımlarla karşı karşıya kalan liderler arasında bulunuyor.

Kremlin'in Ukrayna sınırlarının yakınına yaklaşık 100 bin asker yığmasının ardından Ukrayna'da gerilim aylardır artıyor.

Moskova Ukrayna'yı işgal etme planı olduğunu kabul etmezken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasına karşılık olarak birliğin doğu Avrupa'ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, yaklaşık 8 bin 500 ABD'li askerin yüksek düzeyde alarma geçirildiğini ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bölgeye konuşlanma emri beklediklerini bildirmiş, Kremlin bu adımları endişe ile izledikleri yorumunu yapmıştı.

SAVAŞ DÜŞÜK BİR İHTİMAL

Ukrayna'nın Japonya Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, Ukrayna'nın Rusya ile aralarındaki gerilim konusuna diplomatik bir çözüm getirmekte kararlı olduğunu söyleyerek, daha küçük çapta çatışmaların çıkabileceğini düşünse de büyük çaplı bir savaş gerçekleşmesi ihtimalini düşük gördüğünü belirtti.

Tokyo'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Korsunky "Büyük çaplı bir savaşın gerçekleşmesini çok, çok, çok zor görüyorum ancak daha yerel çatışmalar görebiliriz" dedi.

Korsunky, "Eğer askeri eylem noktasına gelirsek, söylemeliyim ki biz oldukça hazırız, ordumuz çok iyi hazırlanmış durumda" dedi.